Студента ВШЭ Егора Жукова оставили под домашним арестом до 27 декабря
Елизавета Кирпановакорреспондентка
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест до 27 декабря студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие. По словам следователя, Жуков может «скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью». Кроме того, считает следствие, ранее студент неоднократно выезжал за рубеж, у него есть заграничный паспорт, который до сих пор не был сдан.
Следствие заявило, что вина Жукова подтверждается показаниями самого студента, экспертизами, протоколами осмотра соцсетей и результатами оперативно-разыскной деятельности. Прокурор позицию следователя поддержала.
«Я негативно отношусь к ходатайству следствия. Считают, что доводы произвольны, взяты из ниоткуда, — заявил Жуков. — Я не собираюсь убегать от следствия, потому что намерен доказать в суде свою невиновность. Следствие не дождется, чтобы я нарушил условия домашнего ареста. У меня сейчас учеба. Я бы хотел ее продолжить, вместо того чтобы быть тут».
Защита считает, что ходатайства следствия незаконны и необоснованны. «Я убежден, что суду абсолютно ясно, какая мотивация стоит у следствия. Действия следствия вызвали критику, обвинения по 212-й статье были ошибочны. Было констатировано, что «массовых беспорядков» не было. По каким-то непонятным мне причинам, может быть карьерным, следователь Габдулин посчитал невозможным выпускать Жукова просто так», — сказал адвокат студента Илья Новиков.
«Следствие ссылается на то, что мой подзащитный может скрыться. Этого не случится, поскольку обвинение имеет для него принципиальное значение. Он намерен доказывать свою невиновность, — продолжает адвокат Леонид Соловьев. — В третий раз вынужден напомнить, что Жуков еще учится. Но следствие считает, что должны соблюдаться исключительно его интересы. А об интересах подзащитного думать не нужно».
Защитники попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо внести в защиту Жукова залог в миллион рублей или поручительства.
Студента ВШЭ Егора Жукова задержали 2 августа после несанкционированной акции в Москве 27 июля по делу о «массовых беспорядках». Спустя месяц следователи прекратили дело и предъявили ему новые обвинения — в экстремизме, признаки которого эксперты ФСБ обнаружили в роликах Жукова на его You-Tube канале. В сентябре Росфинмониторинг внес студента в список экстремистов и террористов.
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