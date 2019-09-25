Студента ВШЭ Егора Жукова оставили под домашним арестом до 27 декабря

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест до 27 декабря студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Егор Жуков (посередине) с адвокатами в зале суда. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие. По словам следователя, Жуков может «скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью». Кроме того, считает следствие, ранее студент неоднократно выезжал за рубеж, у него есть заграничный паспорт, который до сих пор не был сдан.

Следствие заявило, что вина Жукова подтверждается показаниями самого студента, экспертизами, протоколами осмотра соцсетей и результатами оперативно-разыскной деятельности. Прокурор позицию следователя поддержала.

«Я негативно отношусь к ходатайству следствия. Считают, что доводы произвольны, взяты из ниоткуда, — заявил Жуков. — Я не собираюсь убегать от следствия, потому что намерен доказать в суде свою невиновность. Следствие не дождется, чтобы я нарушил условия домашнего ареста. У меня сейчас учеба. Я бы хотел ее продолжить, вместо того чтобы быть тут».

Защита считает, что ходатайства следствия незаконны и необоснованны. «Я убежден, что суду абсолютно ясно, какая мотивация стоит у следствия. Действия следствия вызвали критику, обвинения по 212-й статье были ошибочны. Было констатировано, что «массовых беспорядков» не было. По каким-то непонятным мне причинам, может быть карьерным, следователь Габдулин посчитал невозможным выпускать Жукова просто так», — сказал адвокат студента Илья Новиков.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

«Следствие ссылается на то, что мой подзащитный может скрыться. Этого не случится, поскольку обвинение имеет для него принципиальное значение. Он намерен доказывать свою невиновность, — продолжает адвокат Леонид Соловьев. — В третий раз вынужден напомнить, что Жуков еще учится. Но следствие считает, что должны соблюдаться исключительно его интересы. А об интересах подзащитного думать не нужно».

Защитники попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо внести в защиту Жукова залог в миллион рублей или поручительства.

Студента ВШЭ Егора Жукова задержали 2 августа после несанкционированной акции в Москве 27 июля по делу о «массовых беспорядках». Спустя месяц следователи прекратили дело и предъявили ему новые обвинения — в экстремизме, признаки которого эксперты ФСБ обнаружили в роликах Жукова на его You-Tube канале. В сентябре Росфинмониторинг внес студента в список экстремистов и террористов.