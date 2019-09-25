Минюст предложил наделить приставов правом взламывать двери для проверки газовых приборов и перепланировок

Минюст подготовил законопроект, наделяющий судебных приставов правом взламывать двери в квартиры для проверки законности перепланировок и состояния газового оборудования. Документ опубликован на портале правовых инициатив.

Проект поправок предлагает суду установить срок добровольного допуска в жилище. По его истечении пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительного сбора, после чего суд установит новый срок для предоставления доступа в квартиру. Если новый срок также будет пропущен, то приставы совершат принудительное проникновение в дом в присутствии понятых или, при необходимости, полиции.

Если для попадания в квартиру понадобилось взломать дверь, пристав должен будет обеспечить сохранность имущества ее жильцов и проконтролировать, чтобы в помещение не проникли посторонние. При этом за допольнительные затраты из-за взлома двери заплатить должен будет собственник квартиры.

Инициатива нацелена на своевременное устранение нарушений, которые могут привести к разрушению дома, говорится в законопроекте.