Завуча школы в Пермском крае приговорили к двум годам лишения свободы условно из-за смерти ученицы от голода

Краснокамский городской суд Пермского края приговорил к двум годам лишения свободы завуча школы № 3 Елену Погоржальскую. Женщину обвиняли в том, что она «проявила халатность» и «допустила смерть» ученицы седьмого класса во время школьных каникул. Девочка умерла от голода.

По версии следствия, Погоржальская не смогла установить и передать в органы опеки и соцзащиты информацию о том, что отец семиклассницы сидит в тюрьме, а мать не имеет постоянного места работы. Государство, согласно позиции обвинения, позаботилось бы о ребенке, если бы владело необходимыми сведениями.

Защита Елены Погоржальской на суде отмечала, что соцзащита могла знать о проблемах в семье, так как некоторое время родители погибшей девочки состояли на учете как малоимущие. О том, что отец девочки находится в тюрьме, знали сотрудники полиции.

Сама Погоржальская на суде отмечала, что мать ребенка предоставила в школу информацию о том, что отец девочки имеет постоянную работу и хорошо зарабатывает. Оснований не доверять матери, указывала завуч, у школы не было.

Защита Елены Погоржальской будет обжаловать приговор.