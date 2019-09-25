Похитителя картины Куинджи из Третьяковки приговорили к трем годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил предпринимателя Дениса Чуприкова к трем годам колонии строгого режима за похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает РБК.

Чуприкова признали виновным в хищении особо ценного предмета искусства, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (ст. 164 УК).

Кража картины из Третьяковской галереи произошла 27 января. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина снял картину со стены и скрылся, в зале при этом находились другие посетители. На следующий день его задержали, а картину обнаружили в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Чуприков признал вину и говорил, что своим поступком хотел привлечь к себе внимание.