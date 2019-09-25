В Москве задержали замглавы управления общественного порядка МВД по подозрению в крупном мошенничестве

Следственный комитет задержал первого замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Следствие просит арестовать Мельникова до 24 ноября. Прокурор ходатайствовал об отложении судебного заседания на 72 часа. Мельникова подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

По данным источников РБК, из материалов следствия следует, что зимой Мельников вместе с бывшим главой службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя людьми вымогали у бизнесмена Панюшкина 100 млн рублей взамен на закрытие уголовного дела.

Как утверждают собеседники издания, в августе в одном из баре гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади прошла передача первой части взятки, в которой полмиллиона рублей были подлинными, а 29,5 млн — муляжом. РБК пишет, что тогда силовики задержали посредника по фамилии Виков.

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.