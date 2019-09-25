«Молодых журналистов Алтая» оштрафовали за ссылку 1999 года на сайт фонда Сороса

Общественную организацию «Молодые журналисты Алтая» оштрафовали на 50 тысяч рублей за ссылку на сайт признанного в России «Открытого общества» Джорджа Сороса, которое признано в России нежелательным. Об этом сообщил в фейсбуке председатель совета «Молодых журналистов Алтая» Сергей Канарев.

Штраф назначили по статье об осуществлении деятельности организации, признанной на территории России нежелательной (ст. 20.33 КоАП).

«Мы сделали ссылку и забыли, что она у нас есть среди большого объема информации. Но бдительные господа из органов через 20 лет ее нашли и теперь есть реальная угроза за этот недосмотр заплатить внушительный для организации штраф», — рассказал Канарев.

Фонд Сороса признали нежелательной организацией в России в 2015 году. Минюст посчитал, что он угрожает основам конституционного строя и безопасности государства.