Мосгорсуд оставил в СИЗО распылившего газовый баллончик на акции 27 июля Ивана Подкопаева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «дела 212» Ивана Подкопаева, приговоренного к трем годам колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает «МБХ медиа».

Подкопаев останется в изоляторе до вступления приговора в силу. Защитник просил отправить его под домашний арест. Адвокат указывал, что у Подкопаева нет загранпаспорта и он признал вину. Также он напомнил про актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии, которого отпустили под подписку о невыезде.

Приговор вынесли 3 сентября. По версии следствия, Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и росгвардейцев. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Сторона защиты возражала против «столь сурового» приговора, обратив внимание на то, что у потерпевших нет претензий к подсудимому, а Подкопаев раскаялся. Кроме того, адвокат обратил внимание на положительные характеристики подзащитного с места работы и просил назначить штраф или принудительные работы, либо условный срок.