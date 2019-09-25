Комитет Госдумы поддержал законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, передает ТАСС.

В документе предлагается позволить страховщикам учитывать индивидуальные характеристики водителя (например, грубые нарушения им правил дорожного движения) и устанавливать некоторые собственные коэффициенты при определении цены полиса .

Кроме того, законопроект предполагает исключение коэффициентов территории и мощности автомобиля из расчета стоимости полиса и заменить их большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного Центробанком тарифного коридора на 40%, а затем на 30%.

Помимо этого, в проекте закона предполагается увеличить страховые выплаты с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.

«Ровно полтора года шла работа над этой реформой. Были разногласия между Минфином, ЦБ и страховым сообществом, но в результате совместной работы противоречия были устранены. Тем не менее остаются нерешенными несколько вопросов, которые могут стать предметом обсуждения проекта закона ко второму чтению. Страховщики в связи с отменой коэффициентов хотят расширить коридор сверх предлагаемого верхнего предела, который они считают недостаточным. Предстоит более тщательное обсуждение», — заявил советник президента Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса Дмитрий Горовцов.

Пленарное заседание, на котором будет рассмотрен законопроект, состоится 15 октября.