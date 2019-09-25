Суд не стал арестовывать петербургского активиста по делу об акции с портретами политиков на надгробиях

Василеостровский районный суд не стал арестовывать активиста движения «АгитРоссия» Павла Иванкина, обвиняемого по делу о надругательстве над могилами (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ). Его освободили в зале суда. Трансляцию с заседания суда вел альманах moloko plus.

Дело возбудили после того, как телеграм-канал движения опубликовал фотографии с акции «Чего на самом деле хочет народ», прошедшей 19 сентября на Смоленском лютеранском кладбище. К надгробиям неизвестные прикрепили портреты президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, ведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, рэпера Тимати и других.

После публикации снимков трое активистов «АгитРоссии» — Иванкин, Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев — были задержаны. Позже у них прошли обыски, в ходе которых была изъята техника. Иванкина после обыска допросили в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами. Жексимбаева и Кудрявцева опросили как свидетелей, а позже отпустили.

На заседании в суде прокурор утверждал, что преступление Иванкин совершил с особой жестокостью. Однако, по словам Иванкина, во время совершения преступления он находился в другом месте.

Защита настаивала на домашнем аресте или запрете каких-либо действий, так как единственное доказательство вины Иванкина — это «пост в телеграм-канале, который доказывает лишь публикацию поста с фотографиями».

Отметим, что сама «АгитРоссия» отрицала причастность к акции и утверждала, что снимки им прислали анонимные подписчики через телеграм-бот. В своем заявлении они назвали акцию провокацией с целью дискредитировать движение.