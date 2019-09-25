СМИ: следователь по делу актера Павла Устинова решил уволиться

Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, решил уволиться из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве. Об этом сообщают Baza и источники «Коммерсанта».

Решение Заварзина связано со сложной обстановкой в ведомстве, уточняет Baza, он «просто устал быть крайним». По данным «Коммерсанта», это не связано с делом Устинова. Собеседник издания не уточнил, написал ли Заварзин рапорт.

Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания на несогласованной акции 3 августа (ч. 2 ст. 318 УК). Сам он утверждал, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

После приговора актер Александр Паль запустил флэшмоб в инстаграме в поддержку Устинова, у администрации президента начались одиночные пикеты. Их участники поддержали и других фигурантов «дела 212».

20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры Мосгорсуд освободил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор. В тот же день актер вышел из СИЗО.