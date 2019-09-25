Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского и Трампа, из-за которой запустили процедуру импичмента президента США
Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского поговорить с адвокатом Рудольфом Джулиани и обратить внимание на дело сына Джо Байдена (бывшего вице-президента США и одного из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года — ред.), работавшего там в газовой отрасли при Петре Порошенко.
«Сейчас много разговоров о сыне Байдена и том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы сможете сделать с генпрокурором США, будет здорово», — сказал Трамп.
В свою очередь Зеленский сказал, что следующий генеральный прокурор Украины будет «100% его человеком и кандидатом, которого поддержит парламент», и он внимательно ознакомится с ситуацией.
После публикации стенограммы разговора Трамп заявил, что в его призыве не было никакого давления на Украину.
Накануне спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, Трамп якобы просил у президента Украины открытия расследования в отношении сына Байдена, от чего «получил бы политическую выгоду».
«Предпринятые к сегодняшнему дню действия президента серьезно нарушили Конституцию. Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте <..> Президент должен быть привлечен к ответственности. Нет никого выше закона», — заявила Пелоси.
Трамп в ответ назвал шаг демократов «охотой на ведьм» и «оскорблением президента». С разрешения украинского МИДа он распорядился опубликовать расшифровку разговора. По его словам, этот день для объявления был выбран для того, чтобы отвлечь внимание от его успехов на Генассамблее ООН.
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