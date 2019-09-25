Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков обвинил экс-главу МВД республики в инициировании уголовного дела против него

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинил экс-главу МВД республики Казимира Боташева в личной заинтересованности в своем уголовном преследовании. С таким заявлением он выступил на заседании суда Басманного суда Москвы по продлению меры пресечения.

Арашуков заявил, что в 2018 году Боташев, будучи начальником разведывательного управления Росгвардии, хотел занять пост главы КЧР. По словам экс-сенатора, Боташев обвинил Арашукова в том, что он в попытке этому воспрепятствовать, добился возбуждения дела против начальника тыла МВД по республике Мухтара Пхешхова, а когда сенатор стал отрицать свое отношение к произошедшему, Боташев начал угрожать Арашукову.

Арашуков утверждает, что Боташев якобы убедил бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева содействовать запуску уголовного преследования против него. Дерев же считал, что дело против него об особо крупном мошенничестве возбудили по инициативе Арашукова.

В соответствующую операцию Дерев, как утверждает Арашуков, вложил 5 млн долларов, а Боташев якобы передал деньги полпреду президента в Северо-Кавказском Федеральном округе Александру Матовникову и убедил его в том, что Арашуков заказал убийства лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова.

После этого, по словам Арашукова, Матовников «пошел по кабинетам высокопоставленных силовиков», в том числе Генпрокурора Юрия Чайки и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, и якобы рассказывал им, что «что хуже Арашуковых нет на Северном Кавказе, и с ними надо покончить».

Кроме того, экс-сенатор КЧР обвинил Боташева в заказе статьей о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — близкий друг семьи Арашуковых, поэтому дела об убийстве Жукова и Шебзухова по его указанию не продвигались.

«После таких статей Бастрыкину уже было опасно вникать в обоснованность доказательств по моему делу, так как его фактически обвинили в связи с нашей семьей», — заявил Арашуков.

О том, что Бастрыкин состоял в дружеских отношениях с Арашуковыми и неоднократно посещал их поместье, сообщали источники RTVI. В СК это опровергали.

Источник RTVI: глава СК Бастрыкин был в дружеских отношениях с семьей Арашуковых и неоднократно посещал их поместье.



Источник говорит, что эти фотографии сделаны летом 2018 года в поместье Арашуковых в Хабезеhttps://t.co/B1L8KF00DV pic.twitter.com/YtBrmVnq16 — RTVI (@RTVi) January 30, 2019

Напомним, Рауфа Арашукова арестовали во время заседания Совета Федерации 30 января по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова (ч. 2 ст. 105 УК). Кроме того, его обвинили в причастности к хищению газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК). Экс-сенатору продлили арест до 30 декабря. По делу о хищении проходит также его отец Рауль Арашуков.