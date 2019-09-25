СК начал возвращать телефоны задержанным на митинге в Москве 3 августа

Следствие начало возвращать телефоны, изъятые у задержанных в отделах полиции после несогласованной акции 3 августа. Об этом сообщает «Апология протеста».

Сейчас известно о возвращении телефонов двум задержанным, рассказал «Новой газете» руководитель проекта Алексей Глухов, уточнив, что таких людей может быть больше. При этом большинству обратившимся в СК ведомство отказалось вернуть телефоны.

В ответе на одно из заявлений (имеется в распоряжении «Новой газеты») говорится, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, электронные носители информации, которые являются вещественными доказательствами, возвращаются владельцу после осмотра и проведения других необходимых следственных действий. «В настоящее время требования этой нормы не выполнены», — говорится в документе.

Напомним, 3 августа в Москве прошел несанкционированный митинг за выдвижение независимых кандидатов в гордуму. В ходе него, как сообщало «ОВД-Инфо», задержали больше тысячи человек.