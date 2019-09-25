В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы на карты других банков

В Госдуму накануне внесли законопроект, предлагающий отменить комиссию за снятие денег в банкоматах других банков с дебетовых карт и за переводы на карты других кредитных организаций. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесла группа депутатов, среди которой – глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов. По мнению авторов документа, сейчас в российском законодательстве нет ряда гарантий, которые нужны для защиты прав и интересов физических лиц.

«В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованной необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ направили в комитет Госдумы по финансовому рынку.

В мае Федеральная антимонопольная служба предложила обязать банки установить одинаковые комиссии для всех переводов внутри одной кредитной организации вне зависимости от региона. В ФАС отмечали, что поправки направлены на устранение дискриминации потребителей, которая возникает из-за разницы в комиссиях, устанавливаемой банками, в зависимости от местонахождения человека.