Маркетологи и рекламщики потребовали прекратить дело о массовых беспорядках

Специалисты в маркетинге и рекламе подписали открытое письмо с требованием прекратить дело о «массовых беспорядках», возбужденное после акции 27 июля, и наказать людей, причастных к его возбуждению.

«Мы требуем отпустить несправедливо осужденных и привлечь к уголовной ответственности людей, которые фабрикуют дела, подставляя тем самым под угрозу свободное будущее России», — сказано в обращении.

Письмо подписало более 200 человек. Авторы обращения отметили, что среди фигурантов «дела 212» нет представителей их индустрии, однако это не означает, что они могут «закрыть глаза на ситуацию». Они подчеркнули, что креативная среда неразделима с процессами в государстве.

«У нас отбирают ключевую составляющую сферы — свободу слова и свободу мысли. Невозможно исследовать и создавать, если не чувствуешь себя в безопасности и никогда не знаешь, за какой пост тебя посадят», — говорится в письме.

Сегодня Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «дела 212» Ивана Подкопаева до вступления приговора в силу. Он получил три года колонии за распыление баллончика на акции 27 июля.

Также Басманный суд продлил на 3 месяца срок домашнего ареста Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, и арест Самариддину Раджабову, проходящему по статьям об «участии в массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти».

Напомним, этим летом в Москве прошли протесты с требованием допустить до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. На акциях 27 июля и 3 августа, по данным «ОВД-Инфо», было задержано более тысячи человек.

После первого митинга СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Впоследствии с некоторых из фигурантов дела были сняты обвинения, других отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторые фигуранты уже получили реальные сроки. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.