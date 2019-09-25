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В Петербурге СК возбудил 12 уголовных дел из-за принуждения пациентов медцентров к дорогостоящему лечению

Общество

 

Следственный комитет по Петербургу возбудил 12 уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на него (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК) из-за постановки ложных диагнозов медицинскими центрами и принуждении пациентов к дорогостоящему лечению. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

12 дел объединили в одно производство. В управление СК по Петербургу в связи с произошедшим доставили 11 человек, их причастность к преступлениям устанавливается. Также ведомство проводит около 40 обысков по местам жительства подозреваемых и в медицинских центрах. 

Дела возбудили после того, как в июле на личный прием к главе СК Александру Бастрыкину обратились две местные жительницы, которые ранее пришли в медицинский центр «Верба» для обследования и получения медпомощи. Сотрудники учреждения убеждали женщин в наличии у них разных заболеваний и предлагали незамедлительно начать лечение. Для этого нужно было оформить кредитный договор на сумму около 125 тысяч рублей.

Предварительное следствие установило, что в Петербурге под единым руководством действует не менее четырех организованных преступных групп, участники которых для незаконного обогащения создали в городе организации под видом медицинских учреждений. Они убеждали граждан в необходимости срочных и дорогих медицинских процедур. При отсутствии у людей денег они принуждали их заключать кредитные договоры с банками. 

«Потерпевшие полагали что работники вышеуказанных центров являются профессиональными медицинскими сотрудниками, имеющими соответствующее образование, опыт оказания медицинской помощи и лечения тяжелых заболеваний», — отметили в СК. Ущерб гражданам ведомство оценило в более чем 1,5 млн рублей. 

Теги:
следственный комитет, петербург, уголовное дело, em

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