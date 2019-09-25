Адвокаты «Правовой инициативы» получили письма от ЕСПЧ во вскрытых конвертах
Мария ЕфимоваКорреспондент
Адвокаты правозащитной организации «Правовая инициатива» стали получать письма из Европейского суда по правам человека во вскрытых конвертах, заклеенных скотчем. Об этом «МБХ медиа» сообщила пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич.
Письма в московский офис доставляла «Почта России». Вскрытие писем заметил юрист «Правовой инициативы». Сначала в организации подумали, что это случайность, но позже ситуация повторилась.
«Только из ЕСПЧ письма вскрывают, а потом заклеивают. Сегодня у нас была целая пачка писем. Все закрыты, а вскрытое одно — именно из ЕСПЧ», — рассказала Бабич.
В связи с происходящим «Правовая инициатива» еще никуда не обращалась, уточнила пресс-секретарь организации «Новой газете». «Скорее всего, адвокаты будут заниматься уведомлением Европейского суда о том, что почта приходит уже открытая», — сказала Бабич. Она не знает, случалось ли подобное в региональных офисах. Из-за вскрытия почты в организации отметили для себя дела, по которым письма приходили открытыми, чтобы посмотреть, как дальше будет складываться ситуация по ним.
Напомним, в августе в офисное здание, где находится «Правовая инициатива» в Москве, пришли сотрудники Федеральной службы безопасности и бойцы СОБР c обысками. Силовики сказали, что обыски проводились у компании-аудитора, которая находится на одном этаже с проектом. Позже обыски прошли в «Правововой инициативе» в Назрани по делу о «массовых беспорядках» в Москве.