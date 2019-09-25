При аварийной посадке пассажирского самолета в Барнауле пострадали 23 человека

Из-за аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 767 в Барнауле пострадали 23 человека, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Никто из пассажиров и членов экипажа не получил тяжелых травм, уточнили Интерфаксу в правительстве Алтайского края. На месте происшествия продолжают работать психологи и медики.

У самолета авиакомпании Azur Air, прилетевшего из Вьетнама, при посадке загорелась стойка шасси. 334 пассажира и десять членов экипажа были эвакуированы. Причины произошедшего устанавливаются.