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При аварийной посадке пассажирского самолета в Барнауле пострадали 23 человека

Общество

 

Из-за аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 767 в Барнауле пострадали 23 человека, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 

Никто из пассажиров и членов экипажа не получил тяжелых травм, уточнили Интерфаксу в правительстве Алтайского края. На месте происшествия продолжают работать психологи и медики. 

У самолета авиакомпании Azur Air, прилетевшего из Вьетнама, при посадке загорелась стойка шасси. 334 пассажира и десять членов экипажа были эвакуированы. Причины произошедшего устанавливаются. 

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Теги:
em, барнаул, самолеты

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