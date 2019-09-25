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Директором-распорядителем МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева

Экономика

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

 

Совет МВФ одобрил кандидатуру болгарки Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда, который она будет занимать в течение пяти лет. 

Кристалина Георгиева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости 

Кристалина Георгиева стала первой представительницей страны из числа «развивающихся экономик» и второй женщиной на этом посту после Кристин Лагард, напоминает болгарское агентство БГНЕС. Ей предстоит управлять одним из крупнейших кредитных институтов мира, в распоряжении которого находится около 1 трлн долларов.

Георгиева вступает в должность в трудное для мировой экономики и торговли время, отмечает агентство, в основном из-за торговой войны между США и Китаем и роста протекционизма.

66-летняя Кристалина Георгиева ранее занимала должности главного исполнительного директора Всемирного банка и европейского комиссара от Болгарии.

Теги:
em, мвф

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