Минюст США не нашел нарушений в июльском разговоре Трампа и Зеленского

Минюст США не нашел нарушений в июльском разговоре американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление представителя министерства Керри Кьюпе.

Нарушений финансирования избирательной кампании Трампа 2016 года не было найдено, дальнейших действий по этому поводу не требуется, уточнила она. С выводом согласились все причастные к расследованию люди из министерства. В связи с этим американский Минюст завершил его.

Кьюпе также отметила, что Трамп никогда не говорил с с генпрокурором Уильямом Барром «о том, чтобы Украина расследовала что-либо, связанное с бывшим вице-президентом [Джо] Байденом или его сыном», и при этом Барр не говорил с адвокатом Рудольфом Джулиани о «чем-либо, связанном с Украиной».

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что американский лидер просил президента Украины поговорить с адвокатом Рудольфом Джулиани и обратить внимание на дело сына Джо Байдена (одного из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года — ред.), работавшего там в газовой отрасли при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Трамп заявил, что в его призыве не было никакого давления на страну.

Накануне спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, Трамп якобы просил у президента Украины открытия расследования в отношении сына Байдена, от чего «получил бы политическую выгоду».

Трамп в ответ назвал это «охотой на ведьм» и «оскорблением президента». С разрешения украинского МИДа он распорядился опубликовать расшифровку разговора.