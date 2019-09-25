СК заявил о более чем 40 пострадавших при аварийной посадке самолета в Барнауле
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22:35 За медицинской помощью обратились 49 человек, уточнили РИА Новости в экстренных службах региона.
После жесткой посадки самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула 42 человека обратились за медицинской помощью, сообщили RNS в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
Пятеро пострадавших госпитализированы в больницы с подозрениями на перелом конечностей. Остальные обратились в медпункт Барнаула с ушибами и ссадинами.
Ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Ранее МЧС сообщило о 23 пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. В правительстве Алтайского края говорили, что никто из пассажиров самолета и членов экипажа не получил тяжелых травм.
Напомним, у самолета авиакомпании Azur Air, прилетевшего из Вьетнама, при посадке загорелась стойка шасси. 334 пассажира и десять членов экипажа были эвакуированы.
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