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СК заявил о более чем 40 пострадавших при аварийной посадке самолета в Барнауле

Общество

 

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22:35 За медицинской помощью обратились 49 человек, уточнили РИА Новости в экстренных службах региона. 

После жесткой посадки самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула 42 человека обратились за медицинской помощью, сообщили RNS в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

Пятеро пострадавших госпитализированы в больницы с подозрениями на перелом конечностей. Остальные обратились в медпункт Барнаула с ушибами и ссадинами. 

Ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего. 

Ранее МЧС сообщило о 23 пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. В правительстве Алтайского края говорили, что никто из пассажиров самолета и членов экипажа не получил тяжелых травм.

Напомним, у самолета авиакомпании Azur Air, прилетевшего из Вьетнама, при посадке загорелась стойка шасси. 334 пассажира и десять членов экипажа были эвакуированы. 

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Теги:
пострадавшие, следственный комитет, самолеты, em

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