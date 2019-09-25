Суд в Оренбурге арестовал священника, воспитывающего в обители 70 приемных детей

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского, воспитывавшего 70 приемных детей в Свято-Троицкой обители милосердия. Об этом сообщают местные издания Orenday и «Беловка».

Стремского арестовали до 12 ноября, уточняет ТАСС. По данным СМИ, священник обвиняется в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении родительских обязанностей. Потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Стремскому запретили совершать священнодействия на время следствия. При этом Оренбургская епархия не спешит делать выводов о виновности или невиновности священника, уточнили ТАСС в ней. Епархия ожидает информации по делу от компетентных следственных органов.