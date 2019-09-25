Лавров выступил за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нужно возобновить авиасообщение с Грузией. Свое мнение он высказал в интервью «Коммерсанту».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — заявил он.

Лавров также подтвердил, что к лету этого года было готово решение об отмене виз между Россией и Грузией, однако ситуация в Тбилиси «отбросила весь процесс назад». Министр не исключил, что вопрос об отмене виз будет еще обсуждаться. «В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела», —сказал он.

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии, вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию. В Минтрансе объясняли, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности.

Это было связано с протестами в Тбилиси летом, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Одним из требований демонстрантов была отставка Георгия Гахарии, который на тот момент занимал пост главы МВД. В сентябре он стал премьер-министром, сменив на этой должности Мамуку Бахтадзе.