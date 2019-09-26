В норвежском Тромсе эвакуировали жителей из-за пожара на российском траулере

В норвежском Тромсе в течение примерно двадцати часов продолжается тушение пожара российского траулера «Бухта Наездник», сообщается в твиттере местной полиции.

В связи с происходящем глава полиции Тромсе принял решение об эвакуации местных жителей и создании зоны безопасности диаметром 300 метров вокруг траулера. Жители территорий, подлежащих эвакуации, если им нужна помощь в переезде, должны связаться с сотрудниками служб безопасности.

Компания-судовладелец заявила ТАСС, что всех из 29 членов экипажа удалось эвакуировать. 12 из них впоследствии обратились за медицинской помощью, отмечает Cеверо-западное управление на транспорте Следственного комитета.

Ранее спасатели высказывали опасения по поводу возможного взрыва на траулере, отмечает VG. Это связано с тем, что на судне находятся резервуар с аммиаком.

О задымлении на «Бухте Наездник» норвежская полиция сообщила накануне в 11:15 по местному времени (12:15 мск). По факту пожара на траулере СК проводит доследственную проверку.