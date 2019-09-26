Bloomberg узнал о планирующемся антимонопольном расследовании Минюста США в отношении Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Минюсту страны провести антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Расследование в отношении Facebook уже ведет Федеральная торговая комиссия (FTC). Его начали после заключения соглашения с Минюстом в мае, в рамках которого комиссия начала решать правовые споры Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение министерства проводило расследование в отношении Google Alphabet и Apple.

Один из собеседников Bloomberg уточнил, что теперь соглашение хотят пересмотреть, потому что Барр хочет отвечать и за Facebook тоже. Минюст и Федеральная торговая комиссия будут изучать разные аспекты деятельности компании.

Представители Минюста стремятся обеспечивать соблюдение антимонопольного законодательства, рассказал один из источников агентства, особенно из-за озабоченности по поводу технологических платформ.

FTC и Facebook от комментариев отказались.

В конце июля Минюст США начал антимонопольную проверку крупнейших интернет-компаний, которые владеют поисковыми системами, соцсетями или занимаются онлайн-торговлей. Их заподозрили в препятствовании конкуренции, а также доминировании на рынке.