Прокуратура в Новосибирской области признала незаконным школьное правило «звонок для учителя»

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала внутренние правила некоторых школ, согласно которым звонок об окончании урока предназначен для учителя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По его мнению, положение о «звонке для учителя» нарушает права школьников на отдых между занятиями. Согласно санитарным нормам, в первых классах урок должен длиться не более 40 минут, а в остальных – не более 45. Помимо этого, в двух случаях в школьных правилах было положение о рецидиве, повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года, и ужесточении наказания из-за этого.

Всего прокуратура опротестовала 11 внутренних правовых актов. После этого противоречащие законодательству положения из них исключили.

Несколько дней назад школьное правило о «звонке для учителя» опротестовала прокуратура в Рязанской области. Оно было введено в одном из учебных заведений Михайловского района.