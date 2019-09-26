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Прокуратура в Новосибирской области признала незаконным школьное правило «звонок для учителя»

Общество

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Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала внутренние правила некоторых школ, согласно которым звонок об окончании урока предназначен для учителя. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

По его мнению, положение о «звонке для учителя» нарушает права школьников на отдых между занятиями. Согласно санитарным нормам, в первых классах урок должен длиться не более 40 минут, а в остальных – не более 45. Помимо этого, в двух случаях в школьных правилах было положение о рецидиве, повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года, и ужесточении наказания из-за этого. 

Всего прокуратура опротестовала 11 внутренних правовых актов. После этого противоречащие законодательству положения из них исключили. 

Несколько дней назад школьное правило о «звонке для учителя» опротестовала прокуратура в Рязанской области. Оно было введено в одном из учебных заведений Михайловского района. 

Теги:
новосибирская область, прокуратура, школа, em

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