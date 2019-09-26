В систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

В Систему быстрых платежей, разработанную Центробанком, введут функцию оплаты покупок с помощью изображения лица. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Представитель компании «Ростелеком» подтвердил изданию факт разработки нового способа оплаты покупок, которое можно использовать как при оплате банковскими картами, так и в СБП. Во втором случае деньги могут списываться с любого банковского счета человека.

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая биометрическая система. — ред.)», — рассказали в «Ростелекоме». Для оплаты товаров на сумму меньше 1 тысячи рублей будет достаточно выбрать способ оплаты и посмотреть в камеру. При покупках больше этой суммы нужно будет ввести дополнительный код.

Центробанк отметил, что изучает подходы к применению оплаты с помощью биометрии на российском рынке. В банке «Русский стандарт», который планирует совместно с регулятором представить прототип решения, подтвердили, что планируют ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять, как это осуществят.

СБП позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона, по закону должны к ней должны присоединиться все системно значимые банки с 1 октября. Осенью планируется запустить систему для оплаты товаров и услуг по QR-кодам с помощью системы.