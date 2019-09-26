«Россия хочет, чтобы закончилась война на Донбассе». Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым во время генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о короткой беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Интерфакс.

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией — прим.)», — сказал Зеленский во время пресс-конференции после встречи с главой США Дональдом Трампом.

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По словам украинского президента, он ответил Лаврову: «Это наша страна, это наша земля, если вы готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей».

По словам Лаврова, и Россия, и Украина готовы найти решение конфликта. «С обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями. Президент Украины это сказал», — пересказал беседу с Зеленским Лавров.

Источник Интерфакса в офисе президента Украины уточнил, что во время беседы стороны также обсудили подготовку встречи в «нормандском формате».