Росмолодежь будет обучать студентов противодействию «фейковым новостям в постправде»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет учить студентов противодействию «фейковым новостям в постправде» и информационным инструментам манипуляции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы госзакупки.

Ее стоимость составляет 3 млн рублей. Она предполагает проведение до конца этого года восьми лекций-дискуссий «Россия и мир: понимание будущего» в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, а также организацию социологического исследования с опросом не менее 500 человек.

Еще 15 млн рублей Росмолодежь выделяет на проведение дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» до конца октября. По всей России в них должны поучаствовать 30 тысяч студентов – по 200 человек на каждую дискуссию. К ним должны привлечь не менее 100 экспертов из числа, в частности, народных артистов, спортсменов, сенаторов и депутатов Госдумы.

В ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей».

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с изданием сказал, что организация таких лекций связана с ростом студенческой активности, в том числе протестной. «Интернет – слишком высококонкурентная среда, там должен быть очень качественный продукт. На лекции же можно обеспечить административную явку, сами студенты пришли бы разве что на лекции про квартиры чиновников, да и то не факт», – сказал он, выразив сомнение в эффективности лекций.