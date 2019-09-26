В Оренбурге арестовали дочь и зятя священника, обвиняемого по делу об изнасиловании ребенка

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал дочь и зятя священника Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который обвиняется в изнасиловании и развратных действиях по отношению к детям. Об этом сообщается на сайте суда.

Дочь и зятя Стремского отправили в СИЗО на один месяц 19 суток по обвинению в незаконном лишеним свободы (ст. 127 УК).

Самого Стремского обвиняют в изнасиловании ребенка младше 14 лет (ч. 4 ст. 131 УК), развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних (ч. 3 ст. 131 УК) и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным СМИ, потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего в семье священника воспитывались 70 приемных детей.

Стремскому запретили совершать священнодействия на время следствия и отстранили от службы в Свято-Троицкой обители милосердия.