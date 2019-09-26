Московская мэрия не согласовала шествие «Бессмертный ГУЛАГ»

Мэрия Москвы отказала в согласовании шествия «Бессмертный ГУЛАГ», проведение которого было запланировано на 6 октября. Об этом сообщил в фейсбуке глава партии «Гражданская инициатива» и один из заявителей акции Андрей Нечаев.

«Формальная причина отказа — в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия <…>. Ранее мэрия неформально предлагала нам убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях. Мы, естественно, отказались», — рассказал он.

Нечаев добавил, что организаторы планируют обжаловать это решение в суде и подготовить в ответ две публичные акции.

Заявку на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ» была подана в московскую мэрию 23 сентября. Его хотели провести по маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Заявителями акции выступили, помимо Нечаева, в том числе зампредседателя партии «ПАРНАС» Константин Мерзликин, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.