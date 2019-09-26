«Союз МС-15» с первым космонавтом из ОАЭ на борту успешно пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с космонавтами Олегом Скрипочкой (Россия), Джессикой Меир (США) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в твиттере госкорпорации «Роскосмос».

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Пилотируемый корабль #СоюзМС15 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.



Добро пожаловать на МКС, Олег, Джессика и Хаззаа! pic.twitter.com/MLZhov3aQ1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 25, 2019

«Союз МС-15» стартовал накануне вечером. Сейчас на МКС, помимо Скрипочки, Меир и аль-Мансури, находятся еще шесть человек: космонавты Алексей Овчинин, Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и Луки Пармитано.

Полет аль-Мансури проходит в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида, подписанным в июне прошлого года, рассказывает ТАСС. Хазаа аль-Мансури вернется на Землю 3 октября с Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.