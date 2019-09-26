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Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову

Общество

Елизавета Кирпановакорреспондентка

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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову до 30 сентября, сообщает корреспондент «Новой газеты». 

Видео: Глеб Лиманский / «Новая газета»

На сегодняшнем заседании прокурор заявила, что приговор суда первой инстанции слишком суровый и что исправление Устинова возможно без изоляции от общества. Потерпевший росгвардеец Лягин поддержал эту позицию.

Защита сочла приговор слишком противоречивым, потребовала отменить его и полностью оправдать актера. «Я не контактировал с потерпевшим, потому что я не виновен. Мне не за что извиняться», — сказал Устинов.

Напомним, 16 сентября Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, который якобы получил росгвардеец во время задержания актера на акции 3 августа.

Сам актер утверждал, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. 20 сентября Устинова отпустили под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.

А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
 

Закрыть уголовное дело о «массовых беспорядках», которое Следственный комитет РФ завел после мирных уличных акций 27 июля и 3 августа, потребовали больше 195 тысяч человек.

Петиция

 

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Теги:
апелляция, павел устинов, мосгорсуд, em

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