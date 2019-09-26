Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову до 30 сентября, сообщает корреспондент «Новой газеты».

На сегодняшнем заседании прокурор заявила, что приговор суда первой инстанции слишком суровый и что исправление Устинова возможно без изоляции от общества. Потерпевший росгвардеец Лягин поддержал эту позицию.

Защита сочла приговор слишком противоречивым, потребовала отменить его и полностью оправдать актера. «Я не контактировал с потерпевшим, потому что я не виновен. Мне не за что извиняться», — сказал Устинов.

Напомним, 16 сентября Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, который якобы получил росгвардеец во время задержания актера на акции 3 августа.

Сам актер утверждал, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. 20 сентября Устинова отпустили под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.