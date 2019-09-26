Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову
Елизавета Кирпановакорреспондентка
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову до 30 сентября, сообщает корреспондент «Новой газеты».
На сегодняшнем заседании прокурор заявила, что приговор суда первой инстанции слишком суровый и что исправление Устинова возможно без изоляции от общества. Потерпевший росгвардеец Лягин поддержал эту позицию.
Защита сочла приговор слишком противоречивым, потребовала отменить его и полностью оправдать актера. «Я не контактировал с потерпевшим, потому что я не виновен. Мне не за что извиняться», — сказал Устинов.
Напомним, 16 сентября Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, который якобы получил росгвардеец во время задержания актера на акции 3 августа.
Сам актер утверждал, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. 20 сентября Устинова отпустили под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.
А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
Закрыть уголовное дело о «массовых беспорядках», которое Следственный комитет РФ завел после мирных уличных акций 27 июля и 3 августа, потребовали больше 195 тысяч человек.
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