СК возбудил дело об оправдании нацизма против ветерана СС и автора книги «Латышский легион в свете истины»

​Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) против ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лациса обвиняют в том, что он в книге «Латышский легион в свете истины», вышедшей в 2017 году, оправдывает военные преступления против мирного населения, «совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами».

«Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Лацис — бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист и обладатель высшей госнаграды Латвии — ордена Трех звезд. С 2006 года он является депутатом парламента Латвии от Союза зеленых и крестьян, а также членом латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.