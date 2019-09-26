Журналисту «Известий» заблокировали пропуск и доступ к редактированию сайта после удаления его статьи с критикой Шойгу

Военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику, чью статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, заблокировали пропуск в редакцию. Об этом журналист сообщил «Дождю».

24 сентября на сайте «Известий» вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», но через несколько часов его удалили. В нем обозреватель критиковал деятельность ведомства и, в частности, Шойгу, а положительные изменения в сфере армии объяснял результатом работы предыдущего главы Минобороны — Анатолия Сердюкова.

Как Крамник рассказал «Радио Свобода», он заранее предупредил редакцию, что материал «не понравится министерству обороны». По мнению журналиста, статью удалили из-за «административного давления». Ее текст после этого он опубликовал в своем фейсбуке.

В беседе с «Дождем» Крамник уточнил, что главный редактор «Известий» посоветовал ему пока не приходить в редакцию, так как «пропуск скорее всего заблокирован». Обозреватель также отметил, что его лишили доступа к редактированию сайта «Известий». Кроме того, Крамник предположил, что кто-то пытался взломать его страницу в фейсбуке.