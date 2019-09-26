Однополая пара из Москвы запросила убежище в США после возбуждения уголовного дела об усыновлении детей

Воспитывающие приемных детей Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили в США политическое убежище из-за возбуждения уголовного дела по факту усыновлении детей однополой парой. Об этом сообщают ЛГБТ-группы «Стимул» и «Выход».

Гей-пара вместе с детьми покинула Россию и решила не возвращаться в страну. В ЛГБТ-группах уточняют, что с началом нового учебного года дети пошли в американскую школу, и «сейчас вся семья чувствует себя в безопасности». Ваганов в своем фейсбуке пишет, что семья третью неделю живет в штате Вашингтон.

В конце июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против чиновников отдела социальной защиты из-за проживания двух приемных детей в однополой семье. Силовики приходили к Ваганову и Ерофееву с обыском.

В СК считают, что гей-пара «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». В департаменте труда и защиты Москвы отмечали, что никаких жалоб на семью никогда не было, а дети получали полноценное воспитание.