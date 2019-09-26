Россиянам запретят закуривать на балконах с 1 октября

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах. Об этом сообщается на сайте МЧС.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорится в сообщении.

Таким образом, россиянам запретят жарить шашлыки на балконах и использовать спички и зажигалки для прикуривания сигарет. Вместе с тем, пока в документе отсутствует четкое определение понятия «открытый огонь».

Кроме того, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных должны будут размещаться на первых этажах.

Правила вступят в силу с 1 октября.