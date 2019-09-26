Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство оппозиционного журналиста Хашогги
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что считает себя ответственным за убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он сообщил в интервью для документального фильма PBS, его полная версия выйдет 1 октября.
«Я признаю свою ответственность, потому что это произошло во время моей службы», — заявил он в беседе с журналистом Мартином Смитом. Однако кронпринц настаивает, что ничего не знал о планах убийства Хашогги. «У нас 20 млн подданных и три млн чиновников», — подчеркивает бин Салман.
Журналист в беседе с принцем отметил, что члены «команды убийц» Хашогги пользовались частными королевскими самолетами для передвижения между Эр-Риядом и Стамбулом. На это бин Салман ответил, что «у чиновников и министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это».
Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Саудовские власти отрицают причастность королевской семьи к преступлению. В стране идет суд над подозреваемыми в убийстве журналиста, для которых прокурор требовал смертной казни.