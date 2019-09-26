В Госдуму внесли законопроект о декриминализации «дадинской» статьи

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес законопроект, смягчающий наказание по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичный мероприятий 212.1 УК.

В тексте документа сказано, что реальный срок за участие в несогласованных акциях можно получить только, если нарушение привело к «реальной угрозе причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

«По сути речь идет о декриминализации в том смысле, что если (участие) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решетку…

Понятно, что если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, делать его уголовным преступником и сажать — это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», —

сказал Шаргунов.

Статья 212.1 УК появилась в 2014 году, а первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин. Статья работает тогда, когда человек совершил не менее трех правонарушений по статье 20.2 КоАП о нарушениях на акциях.

В феврале 2017 года приговор Дадину отменил Верховный суд, а Конституционный суд отметил, что статью следует применять только при наличии общественного вреда от акций. Зимой 2019 года в Подмосковье возбудили второе дело по статье – в отношении противника мусорного полигона под Коломной Вячеслава Егорова. Он находится под домашним арестом.

Третье дело по этой статье возбудили в августе против москвича Константина Котова, а уже в сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Эксперты отмечали, что судья при вынесении приговора Котову должен был руководствоваться постановлением Конституционного Суда по делу Дадина. 17 сентября несколько десятков юристов-государствоведов призвали председателя КС Валерия Зорькина потребовать у Госдумы изменить статью 212.1 УК из-за проблем правоприменения.