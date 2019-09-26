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В ярославской колонии заключенные устроили массовую драку. Есть пострадавшие

Общество

 

Ночью в исправительной колонии №1 Ярославской области между заключенными произошла массовая драка. Об этом в своем телеграм-канале сообщает адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

По ее словам, конфликт произошел на национальной почве. Точное число участников драки неизвестно, но Бирюкова отмечает, что, «как было сказано — чуть ли не половина колонии». Адвокат уточняет, что сильно пострадал как минимум один осужденный, его доставили в одну из больниц Ярославля.

Изданию «ЯрНовости» в региональном управлении ФСИН сообщили, что конфликт произошел «на почве личной неприязни» между двумя осужденными. Как добавили в пресс-службе, заключенным оказали медицинскую помощь, проводится служебная проверка.

В прошлом году «Новая» опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. После этого Следственный комитет возбудил дела о превышении полномочий против 15 сотрудников колонии.

Теги:
kb, драка, ик-1, ярославская область

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