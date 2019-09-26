Прокурор попросила освободить Алексея Миняйло из-под стражи

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

На заседании ​в Басманном суде Москвы прокурор заявила, что не видит оснований для содержания под стражей фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло и просит немедленно освободить его из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент «Новой».

При этом следствие просит изменить меру пресечения Алексею Миняйло на домашний арест. Адвокат Миняйло Алан Гамазов поддерживает ходатайство прокурора, а в ходатайстве следователя просит отказать.

Защитник заявил, что в документах следствия не содержится никаких доказательств вины Миняйло и свидетельств причастности к инкриминируемому ему преступлению.

Алексей Миняйло, волонтер штаба Любови Соболь, находится под стражей с 27 июля. Его задержали в центре Москвы перед акцией с требованием зарегестрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ему предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

Миняйло не признает вину и настаивает, что участия в несанкционированном митинге не принимал, так как в тот день находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Любовь Соболь. В штабе Любови Соболь Алексей Миняйло занимался обучением волонтеров технически правильно оформлять сбор подписей за выдвижение кандидата.