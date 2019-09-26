Фигуранта дела о «массовых беспорядках» Алексея Миняйло освободили в зале суда

Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи фигуранта «московского дела», 34-летнего Алексея Миняйло. Его освободили в зале суда, передает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Миняйло обвиняли по части 2 статьи 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках», которые, по версии следствия, произошли в центре Москвы на акции 27 июля. Однако суд зафиксировал, что в материалах дела не было доказательств массовых беспорядков, а в действиях Миняйло усматриваются только признаки административного правонарушения, следовательно, оснований для содержания под стражей нет.

О продлении ходатайствовало следствие, утверждая, что обвиняемый «может скрыться от следствия и суда», но при этом просило изменить меру пресечения на домашний арест. Неожиданно выступила прокурор Мещерякова: она ходатайствовала об освобождении Миняйло из-под стражи прямо в зале суда. «Я не вижу причин нахождения его под стражей», — заявила она.

Первые слова Алексея Миняйло на свободе pic.twitter.com/SD0nSAmFzQ — Наташа Зотова (@natashazotova) September 26, 2019

Адвокат Миняйло Алан Гамазов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, либо освобождение под залог. Он подчеркнул, что в документах следствия не содержится никаких доказательств вины его подзащитного и свидетельств его причастности к инкриминируемому преступлению.

При этом следователь Вячеслав Люфт настаивает, что 27 июля на акции имели место массовые беспорядки и «вооруженное сопротивление» сотрудникам внутренних дел. «Получены доказательства активного участия Миняйло 27.07.2019 в несогласованной акции», — говорится в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении ареста за подписью руководителя следственной группы Рустама Габдулина.

Однако, в чем конкретно обвиняют Алексея Миняйло, не понятно до сих пор. Следователь Габдулин утверждает, что за два месяца были отсмотрены более 3 000 часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, но следствию еще предстоит «в полном объеме установить его [Миняйло] роль в несогласованной акции».

Поддержать Алексея Миняйло и дать свое личное поручительство за него в суде пришло много известных людей. Ряд священников во главе с Настоятелем храма Живоночальной Троицы в Хохлах Алексеем Уминским, депутаты Мосгордумы, общественные деятели.

Напомним, Алексея Миняйло задержали 27 июля по пути на акцию. Он так и не успел в ней поучаствовать. Свою вину Миняйло не признает: весь день он провел в Хамовническом суде, поддерживая незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, чему есть десяток очевидцев. Задержали Миняйло около половины восьмого вечера на подходе к Трубной площади, где проходила акция.

В штабе Любови Соболь Миняйло занимался обучением волонтеров технически правильно оформлять сбор подписей за выдвижение кандидата.

Миняйло был единственным фигурантом дела по 212-й статье, который до сих пор находился в СИЗО. Он провел там почти два месяца.