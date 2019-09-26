Суд отказался арестовать полицейского из Оренбургской области по делу о пытках электрошокером

Саракташский районный суд Оренбургской области отправил под домашний арест до 24 ноября полицейского Сергея Павлова, обвиняемого в пытках двух местных жителей электрошокером, сообщает юрист «Комитета против пыток» (КПП) Альбина Мударисова.

«Сергей Павлов является действующим сотрудником полиции, и в силу своего должностного положения, личных связей может оказать воздействие как на потерпевших и свидетелей, так и на весь ход расследования», — отметила она.

Павлова задержали в качестве подозреваемого 23 сентября. Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК). Второй полицейский пока проходит по делу в качестве свидетеля.

26 августа КПП рассказал об обращении за помощью жителя станции Черный отрог Романа Чиквиладзе, который обвинил полицейских в пытках электрошокером в области половых органов ради признания в краже пяти тысяч рублей.

По словам потерпевшего, 10 августа 82-летний отец обвинил Чиквиладзе и его сводного брата Валико Байгулова в краже денег. Братья попытались оправдаться и сообщили, что их не брали. Отец позвонил в полицию, после чего Чиквиладзе отвезли в Черноотрожский сельсовет.

В разговоре с полицейскими житель Черного отрога отрицал обвинения со стороны своего отца. После этого, по словам Чиквиладзе, сотрудник правоохранительных органов сказал ему: «Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Будем пытать!».

Как утверждает Чиквиладзе, его ударили электрошокером пять раз, пытка продолжалась около получаса. Затем полицейские привезли его брата Валико, от которого они также стали требовать признания в краже денег, применяя электрошокер.