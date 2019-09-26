«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о вреде отказа от прививок

Социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о потенциально недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок.

Теперь при переходе на страницу подобных групп появляется плашка с предупреждением о том, что в сообществе могут быть опасные для здоровья материалы. Здесь же соцсеть предлагает прочитать статью о вакцинации, подготовленную совместно с Всемирной организацией здравоохранения.

Во «ВКонтакте» более десятка крупных сообществ, посвященных отказу от прививок. В одной из таких групп — «Правда о прививках. Безопасных вакцин нет!» — состоит около 102 тысяч пользователей.

«Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья», — рассказали «Новой» в пресс-службе соцсети.

По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает от двух до трех млн смертей в год. В 2019 году организация впервые включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз человечеству.

В апреле Минздрав рассказал о подготовке законопроектов о запрете публичных призывов к отказу от прививок. Ведомство хочет добиться введения административной ответственности за подобные призывы.