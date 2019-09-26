Экс-полицейские, которые задерживали Голунова, через суд потребовали восстановить их на службе

Полицейские, которые задерживали журналиста Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе в МВД. Жалобы, на которые обратило внимание «МБХ медиа», поданы в Мосгорсуд.

Подполковник Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов потребовали восстановить их на службе «в связи с признанием приказа об увольнении недействительным».

В карточке оперативника Максима Уметбаева указано «иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе».

Ответчиками выступают ГУ МВД по Москве и столичное УВД по ЗАО.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в начале июня этого года.

Спустя несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.

После этого президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции. Нескольких полицейских из УВД по ЗАО отстранили от работы, а в июле и вовсе уволили из органов внутренних дел.