В ПФР сообщили о 119-летней пенсионерке из Москвы. Согласно Книге рекордов Гиннесса, старейший житель планеты младше ее на три года

В Москве получает пенсию женщина в возрасте 119 лет, сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда.

«Одна женщина 1900 года рождения, она зарегистрирована по САО, ей 119 лет», — рассказали в ПФР. Там добавили, что в Центральном административном округе столицы живет женщина 1909 года рождения, и обе «реально получают пенсию». Как отметили в пресс-службе, на сентябрь в Москве оказалось 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше.

При этом в ПФР сказали, что не могут назвать 119-летнюю жительницу Москвы самым старым человек в мире, и посоветовали обратиться в Книгу рекордов Гиннеса. РБК направил запрос в ее пресс-службу.

По последней информации справочника, самому старому жителю планеты — японке Канэ Танаке — 116 лет. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.