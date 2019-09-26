СК прекратил дело о «массовых беспорядках» против Алексея Миняйло
Екатерина БаталоваКорреспондент
Следственный комитет (СК) России прекратил уголовное дело о «массовых беспорядках» в отношении волонтера штаба Любови Соболь Алексея Миняйло. Об этом активист сообщил «Новой газете».
Он отметил, что только что вместе с адвокатом вышел из здания Следственного комитета, где Миняйло вернули вещи и вручили постановление о прекращении дела.
«Это, несомненно победа гражданского общества. Победа нескольких тысяч людей, которые беспрерывно боролись за свободу в течение этих двух месяцев», — заявляет активист. Миняйло подчеркнул, что продолжит добиваться освобождения всех фигурантов дела о «массовых беспорядках». Сейчас он намерен поехать на одиночный пикет в их поддержку.
Алексея Миняйло задержали 27 июля по пути на несогласованную акцию протеста, он не успел в ней поучаствовать. Свою вину Миняйло не признавал, утверждая, что весь день провел в Хамовническом суде на заседании Соболь.
Миняйло был единственным фигурантом дела по 212-й статье, который находился в СИЗО. Сегодня мужчину отпустили из-под стражи. По мнению суда, в действиях Миняйло усматривались только признаки административного правонарушения.
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