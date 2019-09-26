Администрацию столицы Калмыкии возглавил бывший глава ДНР

Новым главой администрации Элисты стал бывший исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«Городу нужен настоящий антикризисный менеджер», — заявил РИА Калмыкия руководитель администрации главы республики Чингис Бериков. Как передает агентство, кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, решение принято «практически единогласно».

Дмитрий Трапезников был и.о. главы ДНР с 31 августа по 7 сентября 2018 года. На этот пост его назначили после убийства прежнего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.