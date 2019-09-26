Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Администрацию столицы Калмыкии возглавил бывший глава ДНР

Политика

2
 

Новым главой администрации Элисты стал бывший исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников. Об этом говорится на сайте городской администрации. 

«Городу нужен настоящий антикризисный менеджер», — заявил РИА Калмыкия руководитель администрации главы республики Чингис Бериков. Как передает агентство, кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков, решение принято «практически единогласно».

Дмитрий Трапезников был и.о. главы ДНР с 31 августа по 7 сентября 2018 года. На этот пост его назначили после убийства прежнего лидера непризнанной республики Александра Захарченко. 

Теги:
kb, калмыкия, днр

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera