Интерфакс: против бывшего замминистра культуры Пирумова возбудили дело об отмывании 800 млн рублей

Против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено уголовное дело об отмывании около 800 млн рублей (ч. 4 ст. 174.1 УК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Следствие полагает, что с июля 2015 года по март 2016 года Пирумов и другие его соучастники совершили хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение строительных работ объекта Эрмитажа. Полученные преступным путем порядка 800 млн рублей были легализованы через фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях», — рассказал собеседник агентства.

Дело, по данным источника Интерфакса, возбудили в начале сентября. Его фигурантами также стали экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, бывший председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании «Мехстройтранс» Валерий Рогов и финдиректор ООО «Горизонт» Юлия Бегеза.

Сейчас Пирумов находится под домашним арестом по делу мошенничестве (ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). По версии следствия, он, Мазо и Колесников заключили госконтракт с Эрмитажем на 450 млн рублей без реального намерения его исполнить.

До этого Пирумова условно-досрочно освободили по другому делу. В 2017 году его осудили на полтора года колонии по делу о хищении, но отпустили в зале суда из-за срока нахождения в СИЗО. Позднее Мосгорсуд удвоил срок наказания. Следствие установило, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, которая заключала госконтракты на реставрацию с завышенной стоимостью. Ущерб оценили в 100 млн рублей.