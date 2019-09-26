Казакам за три года выделят более 350 млн рублей из бюджета

Власти выделят из бюджета 357 млн рублей на деятельность российского казачества в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах. Об этом говорится в приложении к законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на которое обратило внимание «МБХ медиа».

На «сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма» в 2020 году выделят 63 млн рублей, в 2021 — 57 млн рублей, в 2022 году — 59 млн рублей. Помимо этого, в бюджете предусмотрена субсидия Всероссийскому казачьему обществу — 62 млн рублей в 2020 году, 57 млн рублей — в 2021-м и 59 млн рублей — в 2022-м.

Всероссийское казачье общество учредили в ноябре прошлого года на заседании в храме Христа Спасителя. На нем присутствовали около 500 делегатов из реестровых казачьих войск.

Напомним, в Москве на акцию 5 мая прошлого года «Он нам не царь», которая прошла в преддверии инаугурации президента Владимира Путина, пришли люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Они били участников кулаками и нагайками.

The Bell рассказывал, что у «Центрального казачьего войска» есть контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов. В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции утверждали, что казаки не привлекались для охраны порядка во время акции.